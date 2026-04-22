Πότε επιτρέπεται η χρήση των λεωφορειολωρίδων από μοτοσυκλέτες ξεκαθάρισε η αστυνομία, με νέα ανάρτηση της, τονίζοντας μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με σαφή σήμανση είναι δυνατή, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο.
Όπως τονίζεται, οι λεωφορειολωρίδες προορίζονται κατά κύριο λόγο για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Εξαίρεση προβλέπεται για τις μοτοσυκλέτες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική ενημερωτική πινακίδα που επιτρέπει την είσοδό τους.
Στο νέο βίντεο, αστυνομικός εξηγεί: «Με τον νέο ΚΟΚ οι λεωφορειολωρίδες προορίζονται μόνο για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Αλλά, οι μοτοσυκλέτες επιτρέπονται μόνο όπου υπάρχουν ειδικές πληροφοριακές πινακίδες. Βλέπεις πινακίδα; Μπαίνεις νόμιμα».
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις μοτοσυκλέτες στις λεωφορειολωρίδες
Στον νέο ΚΟΚ (ν. 5209/2025), η παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδας τιμωρείται με πρόστιμο 150€.
Για αποφυγή παρερμηνειών:
Σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 4 του ν. 5209/2025, οι λεωφορειολωρίδες προορίζονται για μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς.
Το άρθρο 114 παρ. 4 του ίδιου νόμου ορίζει ρητά ότι οι κανονιστικές πράξεις που είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του προηγούμενου ΚΟΚ (ν. 2696/1999) εξακολουθούν να ισχύουν.
Ενδεικτικά, εξακολουθούν να ισχύουν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:
- 20539/2224/27.8.1990 (Β’ 547)
- Δ2/ΟΙΚ. 4215/Φ221/13.8.1991 (Β’ 772)
- Δ2/ΟΙΚ. 4216/Φ221/13.8.1991 (Β’ 772)
- Δ2/ΟΙΚ. 1692/Φ.410/26.3.1992 (Β’ 998)
- ΔΜΕΟ/στ/οικ.1181/Φ221/30.3.1995 (Β’ 252)
- 35587/3716/19.12.1995 (Β’ 1055)
- ΦΠ6/β/26808/2727/08.11.1999 (Β’ 2024)
Οι ανωτέρω ρυθμίζουν την κίνηση δικύκλων σε συγκεκριμένες λεωφορειολωρίδες. Συνεπώς, η κυκλοφορία μοτοσικλετών επιτρέπεται ΜΟΝΟ όπου υπάρχει η προβλεπόμενη πληροφοριακή σήμανση. Δεν υφίσταται γενική άδεια κίνησης σε όλες τις λεωφορειολωρίδες.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.