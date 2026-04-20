Τέλος η φωτιά στο Νεοχώρι Πηλίου: Παραμένει η πυροσβεστική για τυχόν αναζωπυρώσεις

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο, κατάφεραν σύντομα να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στο Νεοχώρι Πηλίου, σε δασική έκταση.
Στην κατάσβεση συμμετείχαν 55 πυροσβέστες, που με τη συνδρομή μηχανημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τριών πεζοπόρων τμημάτων καθώς και δύο αεροσκαφών κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, σε δασική έκταση με πεύκα.
Μέλη και οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε επιφυλακή στο σημείο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Η φωτιά σε πρώτη φάση εκτιμάται ότι έκαψε 15 περίπου στρέμματα δασικής έκτασης αλλά και χαμηλής βλάστησης.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.