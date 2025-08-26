Τέμπη: Αναφορά περί αξιοποίησης ακινήτου από τη ΓΑΙΟΣΕ προκαλεί αντιδράσεις συγγενών θυμάτων

Την έντονη αντίδραση συγγενών θυμάτων όπως του Ευάγγελου Βλάχου, αδελφού του Βάιου που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, προκάλεσαν δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο πως η ΓΑΙΟΣΕ ξεκινά «την αξιοποίηση ακινήτου 400 στρεμμάτων πλησίον του εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα».

Ο κ. Βλάχος, μεταξύ άλλων, κατήγγειλε πως κοντά στο εργοστάσιο ζάχαρης στη Λάρισα βρίσκεται το καμένο κτίριο της σηματοδότησης/τηλεδιοίκησης που δεν επισκευάστηκε ποτέ, προσθέτοντας πως: «εκεί είχαν τοποθετήσει επίσης τα συντρίμμια και τα χώματα που περιείχαν βιολογικό υλικό θυμάτων, προσωπικά αντικείμενα και κάθε λογής στοιχεία».

«Και ενώ αυτές τις μέρες πρόκειται να γίνει νέα πραγματογνωμοσύνη στα συντρίμμια. Τώρα λοιπόν καταλαβαίνουμε γιατί πριν από ένα χρόνο έψαχναν ένα νέο χώρο για τα συντρίμμια σε κάποιο πρώην στρατόπεδο του Στρατού Ξηράς...» ανέφερε, επίσης, ο κ. Βλάχος.

Τέμπη: Η αντίδραση συγγενών και το αρχικό δημοσίευμα

Όσον αφορά το αρχικό δημοσίευμα από το larissanet.gr, αναφέρονται τα εξής: «Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., εταιρεία του Υπερταμείου (Growthfund), με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαχείριση και αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, προχώρησε στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτου συνολικής έκτασης περίπου 400 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται πλησίον του εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαρισαίων και Κιλελέρ.

Η πρόσκληση αποτελεί το πρώτο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και αποσκοπεί στη συλλογή ιδεών, προτάσεων και απόψεων για τις ανάγκες ωρίμανσης του ακινήτου, την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς και τον καθορισμό του κατάλληλου μείγματος χρήσεων. Παράλληλα, στόχος είναι η ενσωμάτωσή του ακινήτου στον χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο του προκαταρκτικού σχεδιασμού, κρίθηκε αρχικά σαν βέλτιστη λύση, η αξιοποίηση του ακινήτου ως Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4982/2022 και του άρθρου 14 του Ν. 4302/2014.

Το ακίνητο βρίσκεται σε στρατηγική θέση στον ελλαδικό χώρο, μόλις 6 χλμ. από το κέντρο της πόλης της Λάρισας και διαθέτει εξαιρετική προσβασιμότητα, καθώς:

Είναι παρακείμενο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Απέχει 3 χλμ. από τον Αυτοκινητόδρομο 1 (Ε75) μέσω του κόμβου 66 «Συκούριο»

Η σιδηροδρομική γραμμή Πειραιά – Θεσσαλονίκης διέρχεται εφαπτόμενα του ακινήτου

Βρίσκεται σε απόσταση 70 χλμ. από το λιμάνι του Βόλου και 80 χλμ. από το Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου».