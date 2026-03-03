Τέμπη: Αντιδράσεις συγγενών για τη στάση του Δημοσίου στη δίκη για τη σύμβαση 717

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κάθισαν την Τρίτη 3/3 δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος σχετικά με πλημμελή έλεγχο που αφορούσε την καθυστέρηση υλοποίησης της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ που σχετίζεται με την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η υπόθεση προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με τους συγγενείς των θυμάτων να καταγγέλλουν τη στάση της Πολιτείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Η «απουσία» του Δημοσίου και οι αντιδράσεις

Κεντρικό σημείο τριβής αποτέλεσε η απουσία του ελληνικού Δημοσίου από τη δίκη, καθώς δεν παρέστη για να υποστηρίξει την κατηγορία. Ο Ηλίας Παπαγγελής, συγγενής θύματος, ξέσπασε τονίζοντας πως ενώ η ΕΑΔ βεβαίωνε ότι όλα ήταν εντάξει στη σύμβαση 717 -παρά τις κακοτεχνίες και τις καθυστερήσεις που οδήγησαν στην τραγωδία- το κράτος τώρα καλύπτει τους εμπλεκόμενους.

«Το κράτος αντί να στείλει δικηγόρο εναντίον αυτών που δεν έκαναν τη δουλειά τους [...] στέλνει δικηγόρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να υποστηρίξει τους κατηγορούμενους [...] Ελλάδα 2.0», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαγγελής.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Υπηρεσία συγκαλύψεως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος συγγενών -μεταξύ αυτών και του κ. Ρούτσι που έδωσε το «παρών» στα δικαστήρια, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας υποστηρίζοντας πως η ΕΑΔ θα μπορούσε να μετονομαστεί σε «κυβερνητική υπηρεσία συγκαλύψεως». Επεσήμανε πως οι δύο ελεγκτές κάλυψαν τους «επίορκους της ΕΡΓΟΣΕ» παρά τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους.

Η κ. Κωνσταντοπούλου άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση, ζητώντας από τον Κυριάκο Πιερρακάκη να πάρει θέση για τη μη παράσταση του Δημοσίου στη δίκη. Υπογράμμισε πως η υπόθεση αποκαλύπτει βαθιά διαπλοκή και τόνισε ότι «κανένας δεν έχει το δικαίωμα να καταργεί την υποχρέωση του κράτους να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον».

Η θέση της υπεράσπισης

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Βρούστης, δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων, δήλωσε πως ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία. Υποστήριξε ότι η δίωξη είναι νομικά αβάσιμη, καθώς οι ελεγκτές «εκπλήρωσαν επακριβώς τα καθήκοντά τους» σύμφωνα με τις εισαγγελικές παραγγελίες και τις ειδικές εντολές που είχαν λάβει από την υπηρεσία τους.

Η δίκη διεκόπη και η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 24 Απριλίου, με το δικαστήριο να εμμένει στην κλήτευση του ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να παραστεί στη διαδικασία.