Τέμπη: Δεκτά και τα αιτήματα Καρυστιανού, Ασλανίδη και Κωνσταντινίδη για εκταφές

Τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των παιδιών τους, που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, μπορούν να αιτηθούν πλέον όσοι συγγενείς το επιθυμούν, σύμφωνα με παραγγελία της εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας.

Η εντολή δόθηκε πριν λίγα λεπτά στο πλαίσιο σημερινής παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών να ανασυρθεί η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών των Τεμπών, που είχε αρχειοθετηθει το καλοκαίρι του 2024, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία.

Να σημειωθεί πως η εισαγγελέας πρωτοδικών είχε παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι ζητώντας ωστόσο τότε μόνο τη διενέργεια εξέτασης DNA.

Τέμπη: Στη σειρά και τα αιτήματα Καρυστιανού, Ασλανίδη

Μετά τη σημερινή εξέλιξη λοιπόν, η συγκεκριμένη προκαταρκτική συγχωνεύεται στη νέα παραγγελία και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές στη σορό του γιου του θα προχωρήσει.

Αυτό σημαίνει πως και τα αιτήματα της Μαρίας Καρυστιανού, των οικογενειών Ασλανίδη και Κωνσταντινίδη για εκταφές των δικών τους, ικανοποιούνται επίσης από την Εισαγγελία.

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν επηρεάζει τη βασική δικογραφία για τα Τέμπη και την επικείμενη δίκη.