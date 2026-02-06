Καθώς πλησιάζει η 23η Μαρτίου, η δικαστική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών μπαίνει σιγά σιγά στην πιο κρίσιμη φάση της, αφού μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για τη σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, η οποία θα βρίσκεται στη δίκη των 36 κατηγορουμένων.

Παράλληλα, κλείδωσε οριστικά ο τόπος της δίκης καθώς ο Άρειος Πάγος έλαβε την απόφαση να απορρίψει τα αιτήματα των συγγενών για μεταφορά της διαδικασίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου, υιοθετώντας την εισήγηση του Εισαγγελέα, έκρινε πως δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για να αλλάξει ο τόπος της δίκης.

Σημειώνεται, ότι οι οικογένειες των θυμάτων είχαν αιτηθεί αυτήν την αλλαγή λόγω σοβαρών επιφυλάξων για τις υποδομές στη Λάρισα, κάνοντας λόγο για:

Περιορισμένους χώρους: Επισήμαναν ότι η αίθουσα «Γαιόπολις» διαθέτει μόλις 17 τ.μ. για τους δημοσιογράφους και 50 τ.μ. για τους χώρους αναμονής.

Επισήμαναν ότι η αίθουσα «Γαιόπολις» Πρακτικές δυσκολίες : Τόνισαν την έλλειψη αεροδρομίου και την ψυχική εξάντληση που επιφέρουν οι συνεχείς οδικές μετακινήσεις.

: Τόνισαν την έλλειψη αεροδρομίου και την ψυχική εξάντληση που επιφέρουν οι συνεχείς οδικές μετακινήσεις. Το «κακό προηγούμενο»: Ανέφεραν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη μικρότερης κλίμακας δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό που είναι ήδη σε εξέλιξη στην πόλη.

Όλα έτοιμα στην δικαστική αίθουσα στο «Γαιόπολις»

Παρά τις αντιρρήσεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει πως βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας τέτοιας δίκης, με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη να διαβεβαιώνει ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο πως ο χώρος στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει μεταμορφωθεί πλήρως.

Ενώ, αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε 120-130 θέσεις δικηγόρων, οι εργασίες επεκτάθηκαν προκειμένου να μπορούν να φιλοξενήσουν 250 νομικούς παραστάτες, καθώς ο αριθμός των δικηγόρων που δήλωσαν συμμετοχή αυξήθηκε κατακόρυφα.

1.267 σελίδες η δικογραφία

Μετά από 2,5 χρόνια ερευνών για την υπόθεση τoυ σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, η δικογραφία έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, έτσι που χρειάστηκε ειδική παραγγελία για το δέσιμο των αντιγράφων, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του υλικού που παραδόθηκε στους διαδίκους.

Το κλητήριο θέσπισμα αριθμεί 1.267 σελίδες ενώ εκτυπώθηκαν 360 αντίγραφα, συνολικού όγκου 456.120 σελίδων.

Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων αναμένεται να καθίσουν συνολικά 36 πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνονται στελέχη του ΟΣΕ, της Hellenic Train, καθώς και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο σταθμάρχης της μοιραίας βάρδιας, οι επόπτες σταθμαρχών, καθώς και πρώην διευθυντικά στελέχη και νόμιμοι εκπρόσωποι των σιδηροδρομικών οργανισμών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, κατά περίπτωση, το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων, καθώς και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και των σωματικών βλαβών από αμέλεια κατά συρροή.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα το κλητήριο θέσπισμα επιδόθηκε και στα δύο στελέχη της Hellenic Train από την Ιταλία, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος.