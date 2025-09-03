Τέμπη: Το Γενικό Χημείο του Κράτους εντόπισε ίχνη ξυλολίου - Τι προκύπτει από την ανάλυση

Στο γραφείο του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη, βρίσκονται από τις 29 Αυγούστου οι τελευταίες αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι τελευταίες αναλύσεις σήμαναν και την περάτωση της κύριας ανάκρισης, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο πως πρόκειται για 28 δείγματα, τα οποία ελήφθησαν καθ’ υπόδειξιν της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από διάφορα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών στο Κουλούρι τον Μάρτιο.

Σε 12 από αυτά τα δείγματα εντοπίστηκαν ίχνη ξυλολίου – και άλλοι αρωματικοί υδρογονάνθρακες- με το ΓΧΚ στις σημειώσεις του να αναφέρει για κάθε δείγμα ξυλολίου μεταξύ άλλων πως υφίσταται συνήθως ως οργανικός διαλύτης και αποτελεί παραπροϊόν καύσης των πολυεστερικών ρητινών και ως ενδιάμεσο προϊόν για την παραγωγή χρωστικών.

Τέμπη: Τι δείχνει η ανάλυση

Στον Κείμενο Ελέγχου Ενδείξεων, μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως βρέθηκε φθαλικός διμεθυλεστέρας, που χρησιμοποιείται ως οργανικός διαλύτης και ως πλαστικοποιητής, το 2,3-διυδρο-1, 1, 3-τριμέθυλος-3-φαίνυλο-1Η-ινδένιο, το οποίο αναφέρεται στην ηλεκτρονική βιβλιογραφία ως ενδιάμεση ουσία για την παραγωγή πολυβρωμιομένων επιβραδυντών καύσης για πλαστικά.

Συγκεκριμένα, για το ξυλόλιο, από την ανάλυση, γίνεται λόγος: «Το ξυλόλιο υφίσταται συνήθως ως μίγμα διαφόρων ισομερών (όρθο-, μέτα-, πάρα-, διμέθυλοβενζόλιο) και χρησιμοποιείται ως οργανικός διαλύτης. Επίσης, χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στην παραγωγή του τερεφθαλικού οξέως και των πολυεστερικών ρητινών ενώ αποτελεί και παραπροϊόν της καύσης των πολυεστερικών ρητινών».

«Λοιποί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, όπως οι τριμέθυλο βενζόλιο, αίθυλο-μέθυλο-βενζόλιο, αίθυλο-διμέθυλο-βενζόλιο, εμπεριέχονται συνήθως σε μείγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται ως διαλυτικά για βερνίκια, χρώματα» αναφέρεται στην ίδια ανάλυση.

Ανάλυση για Τέμπη | larissanet.gr

Με πληροφορίες από larissanet.gr