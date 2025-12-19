Τέμπη: «Χειρόφρενο» στη δίκη για την εμπορική - Ένταση μεταξύ υπεράσπισης και συγγενών

Διεκόπη η δίκη για τα βίντεο της μοιραίας εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη με τους συνηγόρους υπεράσπισης να ζητούν την αποβολή των δικηγόρων των συγγενών από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Μάλιστα, ο συνήγορος του πρώην προέδρου του ΟΣΕ υποστήριξε ότι από την μη προσκόμιση του βιντεοληπτικού υλικού από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα, ζημιώθηκε η ανάκριση και ζήτησε να κληθεί και να παραστεί ο εφέτης ανακριτής.

Στη συνέχεια αναμένεται να δοθεί ο λόγος στους δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων. Κατηγορούμενοι είναι o πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar.

Τέμπη: Οι δηλώσεις Ρούτσι - Καρυστιανού

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη φορά είχαν δημιουργηθεί εντάσεις λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας.

Από την πλευρά της, η Μαρία Καρυστιανού, σημείωσε ότι «επειδή έχω την πικρή χθεσινή ανάμνηση με τον κύριο Τριαντόπουλο, η αλήθεια είναι οτι γενικά κρατάω μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά στην ελληνική δικαιοσύνη».

«Πιστεύω ότι κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών και από την ανάκριση και για τις πολιτικές ευθύνες θα γίνει από την αρχή σωστά με ελεύθερους δικαστές», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε ότι «συναντήθηκαμε με τους αγρότες και είναι δίπλα μας», ενώ σχετικά με τη δίκη δήλωσε ότι «περιμένουμε να μπουν όλοι φυλακή».

«Να χωθούν μέσα όσοι συγκάλυψαν τα Τέμπη» λένε οι συγγενείς

Με μια φωνή, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη συγκάλυψη, όπως αναφέρουν, των πραγματικών συνθηκών του δυστυχήματος.

Ο Παύλος Ασλανίδης, φτάνοντας στα δικαστήρια της Λάρισας, ευχαρίστησε αρχικά τους αγρότες που άνοιξαν τον δρόμο και προσέθεσε:

«Αφού περάσαμε τους δρόμους, σήμερα ελπίζω να κλείσουμε μέσα τον Τερεζάκη και όλη την υπόλοιπη συμμορία που συγκάλυψε τα Τέμπη»



Ο Πάνος Ρούτσι, στον ίδιο τόνο, ευχαρίστησε τους αγρότες για τη στάση τους, υπογραμμίζοντας ότι «με τους αγρότες συναντηθήκαμε, μιλήσαμε, είναι δίπλα μας όπως και εμείς δίπλα τους σε όλο αυτόν τον αγώνα, και θα είμαστε δίπλα τους μέχρι τέλους. Ο αγώνας είναι κοινός, γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη».



Πιο φορτισμένη ήταν η δήλωση της Μαρίας Ντόλκα:



«Χθες ταξίδεψα με τον σύζυγό μου από την Αθήνα 7 ώρες. Τους δρόμους δεν τους κλείνουν οι αγρότες, γιατί ξέρω ότι είναι μαζί μας και εμεί μαζί τους, και τους συμπαραστεκόμαστε σε όλα για να μην πεθάνει αυτή η χώρα.

Να μην καταστραφούν όπως καταστράφηκαν οι δικές μας οικογένειες στο τρένο. Τους δρόμους τους έκλεισε η αστυνομία.

Και μάλιστα οι κώνοι ήταν πάνω στις στροφές, έτσι ώστε να μην μπορούμε να πλησιάσουμε να πούμε στους αστυνομικούς ότι είμαστε γονείς των Τεμπών, όπως είχαν όντως πει οι αγρότες και τους άκουσα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ σα μάνα που καταλαβαίνουν γιατί ήρθαμε σήμερα εδώ.

Πάνω στη στροφή ήταν πολύ δύσκολο να σταματήσουμε. Επτά ώρες το ταξίδι μας, και περισσότερες να ήταν. Και 107 να ήταν. Ήρθα γιατί ο Τερεζάκης έσβησε τα βίντεο. Μέσα να χωθούνε παιδιά. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο».