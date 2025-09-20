Τέμπη: Το δικαίωμα που παραχώρησε ο Νικήτας Κακλαμάνης στον Πάνο Ρούτσι αλλά δεν ισχύει για τον άλλο απεργό πείνας

Συνεχίζεται για έκτη ημέρα η απεργία πείνας του πατέρα του θύματος των Τεμπών Ντέμι Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του παιδιού του. Παράλληλα, ακόμη ένας πατέρας πραγματοποίησε απεργία πείνας την Πέμπτη (18/09), στηρίζοντας τον Πάνο Ρούτσι.

Σύμφωνα με το Mega, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, έχει παραχωρήσει τη δυνατότητα στον κύριο Ρούτσι να χρησιομοποιεί τις εγκαταστάσεις του υπογείου πάρκινγκ της Βουλής, δηλαδή την τουαλέτα και τον ευρύτερο χώρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πατέρας του Ντέμι Ρούτσι στην Νατάσα Γιάμαλη, δεν ισχύει το ίδιο για τον άλλο απεργό πείνας που βρίσκεται έξω από τη Βουλή.