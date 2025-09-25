Τέμπη: Οι γονείς του Βαΐου Βλάχου δείχνουν Τριαντόπουλο για «μπάζωμα» - Κατέθεσαν νέα στοιχεία

Ρόλο «συντονιστή» στις εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, αποδίδουν στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο οι γονείς του Βαΐου Βλάχου, σύμφωνα με νέα στοιχεία που κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη – ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη.

Η Μαρία και ο Χρήστος Βλάχος, οι πρώτοι που είχαν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, επανήλθαν με αναλυτικό χρονολόγιο των γεγονότων και ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Μεγάρου Μαξίμου, που –όπως υποστηρίζουν– τεκμηριώνουν τον συντονιστικό ρόλο του κατηγορούμενου.

Παράλληλα, αναφέρονται σε πιέσεις που φέρονται να ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στον τόπο του δυστυχήματος από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα στοιχεία αντικρούουν προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και άλλων προσώπων που ελέγχονται ποινικά για την υπόθεση.