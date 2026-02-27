Τέμπη ώρα μηδέν: Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα - Σε επιφυλακή 4.000 αστυνομικοί ενόψει κινητοποιήσεων

Λίγες ώρες έμειναν από την επέτειο των τριών ετών από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και συλλαλητήρια και κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικότερα, με βασικό αίτημα την απονομή δικαιοσύνης, εργατικά σωματεία, μαθητές, φοιτητές και πολίτες θα συμμετάσχουν στα αυριανά συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις της επικράτειας, ενώ πλήθος ομοσπονδιών και σωματείων έχει προαναγγείλει συμμετοχή με απεργίες και στάσεις εργασίας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων: η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.

Οι συγκεντρώσεις αύριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος. Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν τα ΜΜΜ, αλλά όχι τις ώρες του συλλαληρτηρίου προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.

Ωστόσο, με εντολή της ΕΛΑΣ οι σταθμοί του μετρό (γραμμή 2) «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη τα εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12:00 το μεσημέρι στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας.

Αναλυτικότερα, η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Πριν από τις 09:00 το πρωί και μετά τις 21:00 το βράδυ, δεν θα εκτελούνται δρομολόγια.

Τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος για Ασκληπιείο Βούλας στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Για τη γραμμή 1 και τη γραμμή 2 του Μετρό (κόκκινη και μπλε γραμμή) η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας. Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Απεργίες, στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις από Εργατικά Κέντρα

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας με απόφαση του 33ου Συνεδρίου του προκήρυξε 24ωρη απεργία, ενώ αντίστοιχη απόφαση έχει λάβει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Το συλλαλητήριο θα διεξαχθεί στις 12 μ.μ στο Σύνταγμα.

Ένταση στη Θεσσαλονίκη για τα Τέμπη | Eurokinissi

Σύμφωνα με το 902.gr, στο Σύνταγμα καλεί επίσης και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, ενώ οργανώνει και συγκέντρωση στο Λαύριο την ίδια μέρα.

Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12 μ.μ στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο, στο πλαίσιο της απόφασης για απεργία που έλαβε, καλεί σε συγκέντρωση στις 12 μ., στην Κεντρική πλατεία, ενώ στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Απεργία προκήρυξε και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ενώ το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας έχει πάρει απόφαση για στάση εργασίας. Απόφαση για 24ωρη απεργία πήρε το Εργατικό Κέντρο Χανίων, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου κήρυξε 4ωρη στάση εργασίας (11 π.μ - 3 μ.μ.). Επίσης, το Παλλεσβιακό Εργατικό Κέντρο αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας.

Τέμπη: Σε επιφυλακή 4.000 αστυνομικοί

«Φρούριο» θα γίνει αύριο η Αθήνα ενόψει κινητοποιήσεων και η Ελληνική Αστυνομία θέτει σε πλήρη επιφυλακή περισσότερους από 4.000 αστυνομικούς, σύμφωνα με τον Alpha.

ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, και αστυνομικοί κρατικής ασφάλειας θα βρίσκονται στα σημεία, κυρίως με στόχο ομάδες οργανωμλενων οπαδών.

Μάλιστα, εικόνα θα δίνεται και από drones, για το τι συμβαίνει στα σημεία που συγκεντρώνονται οι πολίτες.