Τέμπη: Παρέμβαση του «Ρουβίκωνα» στα γραφεία της Interstar Security

Παρέμβαση στα γραφεία της Interstar Security στη Μεταμόρφωση πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής, ο «Ρουβίκωνας».

Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας κρεμασαν μπροστά από την κεντρική είσοδο της εταιρείας ένα πάνο που έγραφε «Στα βίντεο της Interstar θάφτηκαν τα Τέμπη», φώναξαν συνθήματα και πέταξαν τρικάκια με ανάλογο περιεχόμενο.

Λίγη ώρα αργότερα στα social media αναρτήθηκε κείμενο το οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Η ομολογία της Interstar για αλλοίωση του αποδεικτικού υλικού αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο σε μια δίκη-μνημείο συσκότισης και συγκάλυψης. Η Interstar, που με τις πλάτες της κυβέρνησης έχει στήσει έναν κολοσσό στα συστήματα και στις υπηρεσίες ασφάλειας και που τα στελέχη της πλουτίζουν από συμβάσεις για τη φύλαξη δημόσιων έργων και υποδομών (ΟΣΕ, ΕΡΤ, ΑΑΔΕ, ελληνικά αμυντικά συστήματα), έχει πρωταγωνιστήσει στην επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή».

Υπενθυμίζεται πως αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λάρισα η δίκη της εταιρείας για το οπτικοακουστικό υλικό που απεικονίζει την εμπορική αμαξοστοιχία πριν τη μοιραία σύγκρουση και το οποίο εξαφανίστηκε για να εμφανιστεί... ως δια μαγείας δύο χρόνια μετά.