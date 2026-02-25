Τέμπη: Σε κλίμα συγκίνησης το τρισάγιο στο σημείο σύγκρουσης για τα τρία χρόνια από την τραγωδία

Τρεις ημέρες πριν τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών που συγκλόνισε την Ελλάδα, κάτοικοι, φορείς και μαθητές της περιοχής παρευρέθηκαν σε τρισάγιο εις μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, το τρισάγιο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της διευθύντριας του δημοτικού σχολείου Γόννων Λάρισας ενώ έλαβε χώρα στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων.

Κατά την διάρκεια της τελετής σχημάτισαν με κεριά τη φράση «δεν ξεχνάμε».

Οι εκδηλώσεις ανήμερα της τραγωδίας

Το ερχόμενο Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία. Εκείνη την ημέρα θα έχουμε διαδηλώσεις σε όλη την χώρα και στην Λάρισα στις 12 το μεσημέρι, στην πόλη όπου θα διεξαχθεί η βασική δίκη στις 23 Μαρτίου.

Παράλληλα, στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας για την μνήμη των θυμάτων από τους συγγενείς, ενώ στις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας θα τελεσθεί ανοιχτό για το κοινό μνημόσυνο από τις οικογένειες Πλακιά στον σταθμό της Καλαμπάκας.