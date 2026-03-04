Τέμπη: Σήμερα η εισήγηση της Εισαγγελέα για τις εκταφές - Τι θα γίνει αν απορριφθεί το αίτημα

Εντείνεται ο δικαστικός αγώνας για την υπόθεση των εκταφών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας να αναλαμβάνει ρόλο «κλειδί» για την άρση του αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των οικογενειών και των εισαγγελικών αρχών.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, μετά την πρόσφατη απόφαση για άμεσες εκταφές, έξι οικογένειες θυμάτων κατέβαλαν ενστάσεις, με προσφυγές κατά της διάταξης.

Το σημείο έντονης αντιπαράθεσης εντοπίζεται στην άρνηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών να επιτρέψει την αποστολή δειγμάτων σε εργαστήρια του εξωτερικού, επιμένοντας στο να γίνουν οι εξετάσεις αποκλειστικά στο εσωτερικό.

Από τις αρχικά δέκα οικογένειες που είχαν ζητήσει τη διεξαγωγής της διαδικασίας, οι έξι οικογένειες συνεχίζουν τον δικαστικό αγώνα μέσω προσφυγών, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις οικογένειες απέσυραν τα αιτήματά τους, δηλώνοντας πως δεν επιθυμούν να προχωρήσουν υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η σημερινή μέρα θεωρείται ορόσημο, καθώς αναμένεται η εισήγηση της εισαγγελέως προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Αν απορριφθεί η πρόταση ως προς το αίτημα των συγγενών για την αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό και το Συμβούλιο ευθυγραμμιστεί με την εισαγγελική άποψη, οι οικογένειες προειδοποιούν με καθολική ανάκληση των αιτημάτων εκταφής.

Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, οι οικογένειες έχουν πλέον το δικαίωμα να προβούν αυτόνομα σε εκταφές. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν και η αποδεικτική αξία των ευρημάτων εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, οι συγγενείς θα μπορέσουν να διενεργήσουν τις εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις που ζητούν στα εργαστήρια της επιλογής τους.