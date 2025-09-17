Τέμπη: Σκληρή απάντηση του Αντώνη Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Αιχμηρότατη ήταν η απάντηση του δικηγόρου Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τα Τέμπη.

Ο κ. Ψαρόπουλος στηλιτεύει την «εκκωφαντική αφωνία» της Ένωσης σε κομβικά ζητήματα της υπόθεσης και κατηγορεί την Ένωση ότι επέλεξε να παρέμβει «όχι για τους λόγους που όλοι ελπίζαμε» αλλά για να στηρίξει μέλος της.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι οι οικογένειες των θυμάτων έχουν καταθέσει επανειλημμένα τεκμηριωμένα αιτήματα γύρω από την ασφάλεια των τρένων και αιτήματα που, όπως τονίζει, αγνοήθηκαν.

Ολόκληρη η ανάρτηση του πατέρα της Μάρθης έχει ως εξής:

«Η εκκωφαντική αφωνία της γνωστής ένωσης σε ουσιαστικά ζητήματα, που έπληξαν την απονομή δικαιοσύνης με το “μπάζωμα” στα Τέμπη και την ποινική αμνηστία σε πρώην υπουργούς με τον εξευτελισμό θεσμών και νόμων, επιτέλους “διεκόπη”.

Αλλά όχι για τους λόγους που ελπίζαμε. Με ποιο τρόπο αυτή η ένωση αντιλαμβάνεται το θεσμικό της ρόλο ; Με αυτόν της αυτοσυντήρησης ; Με αυτόν της αυτοπροστασίας ; Με αυτόν της προάσπισης των συνδικαλιστικών της συμφερόντων ; Μήπως ξεχνάτε το ρόλο σας εκεί ψηλά ; Μήπως ξεχνάτε σε ποιους απευθύνεστε ;

Καλό θα ήταν πριν εκδηλώσετε την υποστήριξη στα μέλη σας, πρώτα να πληροφορηθείτε την ουσία των συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων παραπόνων των συγγενών σε κρίσιμα ζητήματα (πυρόσφαιρα, “πυρασφάλεια” καθισμάτων βαγονιών που μεταφέρουν επιβάτες) που απασχόλησαν κατά κόρον την ανάκριση επί τουλάχιστον 1 1/2 έτος και το ένα μέλος σας αγνόησε, ενώ το άλλο μέλος σας απέφυγε να επεξεργαστεί στην πρότασή του (Μία φράση με 36 λέξεις !!).

Καλό είναι να σκύψετε με σεβασμό κι ενδιαφέρον σε κάποιες μητέρες που γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους κάηκαν ζωντανά και το ένα μέλος της ένωσής σας δεν ακούμπησε καν το θέμα. Εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μίας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει σε αυτές τις μάνες και όλους τους υπόλοιπους συγγενείς, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό ;

Μα ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο. Μήπως ο προβληματισμός σας για όσα κινούνται στη δημόσια σφαίρα από συγγενείς πρέπει να κινηθεί και προς τα μέλη σας ; Μήπως πρέπει να μάθετε στην κριτική και να μην καταφεύγετε σε άστοχους γενικευμένους χαρακτηρισμούς (άκριτη συκοφαντία); Μήπως η κριτική είναι θεμέλιο της δημοκρατίας μας ;

Μήπως πρέπει πια να επαναπροσδιορίσετε τις θέσεις και αντιλήψεις σας ;.

Από έναν χαροκαμένο «συλλειτουργό» της δικαιοσύνης, όπως συνηθίζετε να προσφωνείτε τους δικηγόρους και εμπράκτως «απέδειξε» το μέλος σας στο Εφετείο Λάρισας μόλις εχθές».