Με κεντρικό ζήτημα αν θα γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από τους συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, ξεκίνησε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο η δίκη των δύο ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος, σε σχέση με τον έλεγχο που διενήργησαν το 2020 για την υλοποίηση της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο εδώλιο βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι ελεγκτές, στους οποίους αποδίδεται ότι άσκησαν πλημμελή έλεγχο ως προς τις πολύχρονες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του κρίσιμου έργου για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, καταλήγοντας ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αρμόδιους της ΕΡΓΟΣΕ.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου παρίστανται περισσότεροι από 30 συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι ζητούν να παραστούν κατά των κατηγορουμένων. Ανάμεσά τους οι Παύλος Ασλανίδης, Πάνος Ρούτσι, Αντώνης Ψαρόπουλος –που συμμετέχει και ως δικηγόρος– και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους.

Οι δύο ελεγκτές εκπροσωπούνται από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, γεγονός που σχολίασε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, σημειώνοντας ότι «η παράβαση καθήκοντος στρέφεται κατά του Δημοσίου». Παρόντες ως μάρτυρες είναι ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διαφάνειας και η νυν διοικήτρια.

Οι συγγενείς των θυμάτων υποστήριξαν ότι η συμπεριφορά των κατηγορουμένων έχει άμεση και αιτιώδη συνάφεια με το δυστύχημα, καθώς η πλημμελής αξιολόγηση των ευθυνών της ΕΡΓΟΣΕ συνέβαλε στη συνέχιση των καθυστερήσεων και στην απουσία διορθωτικών μέτρων για την ασφάλεια του δικτύου.

«Δημιουργήθηκε ένα κλίμα εφησυχασμού και τα τραγικά αποτελέσματα είναι γνωστά χάσαμε 57 ανθρώπους», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, ο συνήγορος των ελεγκτών διατύπωσε αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι «στην παρούσα δίκη το πληττόμενο αγαθό είναι η καθαρότητα της δημόσιας υπηρεσίας» και ότι οι συγγενείς δεν έχουν άμεση ζημία ώστε να δικαιούνται παράσταση. «Απαραδέκτως δηλώνουν παράσταση και πρέπει να αποβληθούν, καθώς θα δημιουργηθεί πρόβλημα ακυρότητας», σημείωσε.

Οι συγγενείς επέμειναν ότι πέραν της βλάβης του Δημοσίου, θίγονται και ιδιωτικά αγαθά, καθώς η συμπεριφορά των κατηγορουμένων προκάλεσε διακινδύνευση για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και απώλεια ζωών.

«Το Δημόσιο θα έπρεπε να είναι σύμμαχός μας», τόνισαν, ζητώντας να παρασταθεί το ίδιο στην υποστήριξη της κατηγορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο έλεγχος των δύο ελεγκτών ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021. Στην πορισματική τους αναφορά διαπιστώθηκαν «αναντίρρητα σημειωθείσες καθυστερήσεις» στην εκτέλεση του έργου, με επιβάρυνση 3,3 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το διάστημα Φεβρουαρίου 2019 – Οκτωβρίου 2020.

Ωστόσο, οι κατηγορούμενοι έκριναν ότι δεν έπρεπε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στα αρμόδια όργανα της ΕΡΓΟΣΕ, καθώς όλα συνέβησαν «χωρίς πρόθεση».

Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 και τις πολυετείς καθυστερήσεις. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν κακουργηματικές διώξεις σε 23 πρόσωπα –στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της κοινοπραξίας– και ζήτησαν να ερευνηθεί ο ρόλος των δύο ελεγκτών.

Η προκαταρκτική εξέταση κατέληξε στην άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος σε βάρος τους.