«Τέρμα η κοροϊδία»: Επεισόδιο ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς στο τελωνείο Προμαχώνα - Έπεσαν δακρυγόνα

Επεισόδιο σημειώθηκε στον Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν ένα νέο μπλόκο που ετοιμάζονταν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι στο τελωνείο.

Νωρίτερα, αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν και παρέταξαν κλούβες, τονίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο δεν επιτρέπεται βάσει νόμου.

Επίσης, ξεκαθάρισαν πως ο Προμαχώνας πρέπει να μείνει ανοιχτός πάση θυσία, καθώς η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και έχει αυξηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Στη συνέχεια, οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στον Λευκώνα και συνέχισαν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, όπου ξεκίνησε ένταση, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν τον μεθοριακό σταθμό, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρησιμοποιήσουν χημικά για την απώθησή τους.

Η κινητοποίηση παραμένει σε εξέλιξη, με τους αγρότες να δηλώνουν ανυποχώρητοι παρά την αστυνομική απαγόρευση μέχρι να λάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα προβλήματά τους. Στο κάλεσμα που κάνουν στους συναδέλφους τους με ανακοίνωση τους τονίζουν: «Δεν αντέχουμε άλλο. Τέρμα η κοροϊδία».