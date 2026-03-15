Τέσσερις προσαγωγές Τούρκων για τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη - Επιχείρηση του ελληνικού FBI

Σε 4 προσαγωγές από τις οποίες η μία – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη – έχει προχωρήσει το Ελληνικό FBI για την υπόθεση με τους πυροβολισμούς, πριν από μια εβδομάδα στην Νέα Μάκρη, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται Τούρκοι υπήκοοι.

Η επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έχει πραγματοποιηθεί έρευνα και σε δύο σπίτια.

Υπενθυμίζεται, ότι το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (03/03) στη λεωφόρο Μαραθώνος τρεις υπήκοοι Τουρκίας ήταν έξω από σούπερ μάρκετ, όταν σταμάτησε ένα αυτοκίνητο και δύο άτομα που κατέβηκαν από το όχημα πυροβόλησαν.

Στη συνέχεια όλοι οι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας δεν αποκλείεται να ήταν ακόμη ένα περιστατικό που εντάσσεται στον πόλεμο μεταξύ συμμοριών από την Τουρκία.