Δεν φαντάζεστε τι έκανε η Δανάη Μπάρκα λίγο πριν τον γάμο της: Η ανατροπή της τελευταίας στιγμής

Η αντίστροφη μέτρηση έφτασε στο τέλος της για τη Δανάη Μπάρκα και τον Φάνη Μπότση. Σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, η αγαπημένη παρουσιάστρια και ο γνωστός επιχειρηματίας ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους.

Το ζευγάρι, κρατώντας την ίδια διακριτική στάση που χαρακτήρισε όλη τη διάρκεια της σχέσης του, έχει επιλέξει την πανέμορφη Μεσσηνία για το μυστήριο. Μάλιστα, το ακριβές σημείο και η ώρα παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, με τους προσκεκλημένους να ενημερώνονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το ειδυλλιακό pre-wedding party δίπλα στο κύμα

Η γιορτή, ωστόσο, ξεκίνησε νωρίτερα. Το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν φορέσει το νυφικό της, η Δανάη Μπάρκα έκλεψε τις εντυπώσεις σε ένα άκρως καλοκαιρινό pre-wedding party δίπλα στη θάλασσα. Ντυμένη με ένα εντυπωσιακό λευκό maxi φόρεμα που παρέπεμπε σε νυφική δημιουργία, έλαμπε από ευτυχία.

Το κέφι των συγγενών και των στενών φίλων κράτησε αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ μια πρώτη «γεύση» από το παραμυθένιο σκηνικό μάς έδωσε ο Άρης Καβατζίκης, αναρτώντας στα social media το πρώτο στιγμιότυπο της βραδιάς.

Pre wedding party | Instagram / @Άρης Καβατζίκης

«Δεν έχω ιδέα πού είναι η εκκλησία»

Ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» και αναφέρθηκε στον γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση που θα τελεστεί σήμερα.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μιλώντας για την πορεία της παρουσιάστριας και ηθοποιού από τα παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα.

«Κοίταξε, τώρα κανονικά, μετά το θέατρο θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα κάτω. Τώρα πώς θα είμαστε κιόλας, γιατί άμα είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, βαριέμαι να οδηγώ. Πρέπει να οδηγήσει κάποιος άλλος. Αν προσφέρεται κανείς να μας πάει… άμα θέλει να οδηγήσει, ας με πάρει κι εμένα μαζί», είπε αρχικά ο Αλέξης Γεωργούλης.

Και πρόσθεσε: «Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα πού είναι η εκκλησία. Δεν ξέρω πού είναι, το GPS δεν έχω πάρει ακόμα».



