Θα είναι σύμμαχος στις φωτιές ο καιρός; Τι «βλέπουν» οι μετεωρολόγοι για τους ανέμους

Με ηλιοφάνεια θα μπει η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου σύμφωνα με τα προγνωστικά και αισιόδοξα φέρεται να είναι τα νέα με φόντο τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα καθώς οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Οι βοριάδες που πνέουν στην δυτική Ελλάδα θα φτάσουν 1 με 3 μποφόρ, ενώ κατά τις μεσημβρηνές ώρες ενδέχεται να φτάσουν και τα 2 - 5 μποφόρ στο νομό Αττικής και στον Σαρωνικό και στον Κορινθιακό Κόλπο. Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, όσο θερμότερη είναι η στιγμή της ημέρας, τόσο περισσότερο ενισχύονται οι βοριάδες. Εξασθένηση του φαινομένου, αναμένεται από το απόγευμα και μετά.

Παρά την ηλιοφάνεια και την άνοδο της θερμοκρασίας δεν θα υποστούμε καυσωνικό επεισόδιο.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια έως τους 37 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιά θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.