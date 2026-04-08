Θα πετύχει στην πράξη το «μπλόκο» στα social media; «Τα παιδιά εύκολα θα το παρακάμψουν»

Με το μπλόκο στα social media να έρχεται για να προστατεύσει, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, τους ανήλικους από τις αρνητικές επιπτώσεις της άμετρης κατανάλωσης online περιεχομένου.

Σχετικά μίλησε η Κέλλυ Ιωάννου, καθηγήτρια εγκληματολογίας, στο MEGA, αναφέροντας: «Αυτό είναι ένα μέτρο που ακούγεται δελεαστικό, αλλά για όσους είναι στον χώρο της κυβερνοασφάλειας μας προκαλεί πολλά ερωτηματικά σε σχέση με το πως θα εφαρμοστεί».

Μπλόκο στα social media: «Εύκολο για τα παιδιά να το παρακάμπτουν»

«Προκειμένου κάποιος κάτω των 15 ετών να αποκλειστεί από συγκεκριμένες πλατφόρμες, πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο επαλήθευσης της ηλικίας του. Εδώ τίθενται δύο ζητήματα:

», αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή κάποιος θα μπορεί να μπει με ένα , από μία άλλη χώρα με ιδιωτικό δίκτυο. Η άλλη λύση είναι να γίνεται η επαλήθευση με , δηλαδή με το αποτύπωμα ή την ταυτότητα του ανήλικου. Άλλο ζήτημα είναι πώς θα προστατεύονται αυτά τα δεδομένα. Γιατί αν υφίσταται διαρροή, μπορούν τα στοιχεία του παιδιού να βρεθούν ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο».

Σχετικά με την επιβολή του μέτρου στην Αυστραλία, παρατήρησε πως «μέχρι στιγμής η Αυστραλία δεν έχει επιβεβαιώσει ποια είναι τα αποτελέσματα του μέτρου και δεν έχει καταστήσει σαφές πώς ακριβώς γίνεται η εφαρμογή του.

Αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία εφαρμόζεται σε συνεννόηση με πλατφόρμες, μέσω της γονικής συναίνεσης. Δηλαδή πρέπει να συναινέσει ο γονέας πως το παιδί είναι άνω των 15 ετών. Αλλά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην τεχνολογία μπορούν εύκολα να την παρακάμψουν».