Ουγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Ο Γιάννης που έφτυνε τον Λιάγκα πήγε τώρα εκεί και γλείφει»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε σήμερα (10/6) σε έντονο ύφος μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Γιάννη Τσιμιτσέλη μετά τις χθεσινές δηλώσεις του γνωστού ηθοποιού στο Πρωινό.

Μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τόνισε ότι ο Τσιμιτσέλης ασχολείται μαζί του έναν χρόνο τώρα και ότι στο παρελθόν «έφτυνε» τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά τώρα τον γλείφει για να προωθήσει την παράσταση που πρωταγωνιστεί.

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«Κι εγώ παίζει να έχω χάσει την μπάλα, αλλά έχει χάσει όλη η, όλη η φάση μας την μπάλα. Γι’ αυτό και ο κόσμος δεν βλέπει πια τηλεόραση. Τι του είπα; "Μη συντονίσεις δημοσιογραφική εκπομπή". Το 'κανε.

Έκανε χειρότερα νούμερα από τη Ρέβη και τον Κουρδή. Και τώρα ενεπλάκη και το όνομά του στα δικαστήρια και ακούγεται.

Δικαιώθηκα, δεν με νοιάζει να το πω. Αλλά όχι και να τα ακούσω μετά από 8 μήνες. Να συνεχίζει ο Γιάννης να με βρίζει, για να μην παραδεχτεί τη μαλ… που έκανε», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Μπορεί να έχω κολλήματα, μπορεί να είμαι γκρινιάρης, μπορεί οτιδήποτε, αλλά ποτέ δεν είχα πιλάλα να έχω εκπομπή. Κάποια στιγμή είπα, "ρε παιδί μου, ότι η εξέλιξη είναι αυτή", αλλά μετά, όταν είδα ότι βγάζω περισσότερα λεφτά ως πανελίστας, είπα "μια χαρά".

Και τα ταξίδια μου τα πάω, και λεφτά βγάζω. Γιατί να έχω στο κεφάλι μου το άγχος των νούμερων ή να με λένε, ή να λένε "γιατί; Δεν πρόκειται να κάνεις νούμερα". Δεν έκαναν άλλοι κι άλλοι, εγώ θα κάνω;

Αλλά ο Γιάννης που με ξέρει, και έχει συζητήσει μαζί μου, και ξέρει ότι δεν την έχω αυτή την πιλάλα είναι κρίμα. Εκτός αν το κάνει σκόπιμα γιατί κάτι πρέπει να πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντάω», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Κάθε φορά που θα βγαίνει ο Γιάννης και θα λέει μια μαλ…, κάθε φορά ξεχωριστά θα του απαντάω. Ο Γιάννης που έφτυνε τον Λιάγκα και τώρα πήγε εκεί που έφτυνε και γλείφει για να προωθήσει την παράστασή του.

Επίσης ο Γιάννης τώρα τουλάχιστον πήγε στον Λιάγκα να, να μου τα χώσει, γιατί ήθελε να προωθήσει την παράστασή του.

Την πρώτη φορά που πήγε, ο Γιάννης δεν είχε παράσταση τότε να προωθήσει. Πήγε απλώς για να με βρίσει.

Λοιπόν, έναν χρόνο ο Γιάννης ασχολείται μαζί μου και λέει εμένα κακό παιδί. Ο Γιάννης είναι διαρκώς οργισμένος», κατέληξε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.