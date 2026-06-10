Στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο ο Λαζόπουλος για τη νέα του σειρά: Ποια θα υποδυθεί την σύζυγό του

Μετά το φινάλε του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ο Λάκης Λαζόπουλος ξεκίνησε την προετοιμασία της επιστροφής του στη μυθοπλασία μέσα από τη νέα του σειρά «17 βαλίτσες και μια μαύρη» όπως μετονομάστηκε η κωμωδία που είχε αρχικά τον τίτλο «Πνίξε τη Γιολάντα».

Είναι ένα πρότζεκτ που ο Λάκης Λαζόπουλος προετοιμάζει τουλάχιστον εδώ και δύο χρόνια.

Έχει την ιδέα και την επιμέλεια του σεναρίου όχι όμως τη σκηνοθεσία την οποία θα αναλάβει άλλος επαγγελματίας με τον οποίο ο δημιουργός βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις. Η

σειρά με συνολικό κόστος 3.982.000 ευρώ έχει ήδη εξασφαλίσει επιδότηση (cash rebate) από το ΕΚΚΟΜΕΔ 1.592.886 ευρώ. Η πλοκή της μαύρης κωμωδίας που σε πρώτη φάση θα έχει τουλάχιστον 20 επεισόδια (α’ κύκλος) εστιάζει στη ζωή μιας οικογένειας ομογενών της Νέας Υόρκης.

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Η καθημερινότητά του θα ανατραπεί μετά από ένα ξαφνικό συμβάν και θα ετοιμάζουν βαλίτσες επιστροφής για τον τόπο καταγωγής τους τη Λέσβο.

Ο Λάκης Λαζόπουλος που θα έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο ετοιμάζει βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο όπου θα πραγματοποιηθούν και τα πρώτα γυρίσματα της σειράς.

Όχι μόνος του καθώς θα έχει μαζί του και τη Χρύσα Ρώπα. Μετά την ματαίωση της σειράς «Army Love» του Αλέξανδρου Ρήγα που είχε παραγγελθεί για λογαριασμό της ΕΡΤ, η τηλεοπτική επιστροφή της ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί στο πλευρό του Λάκη υποδυόμενη τη σύζυγό του.

Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί πολλές φορές τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο. Στη σειρά επίσης συμφώνησε τη συμμετοχή της και η Ελένη Ουζουνίδου. Το πιθανότερο είναι το σίριαλ να βγει στον «αέρα» τη μεθεπόμενη τηλεοπτική σεζόν 27’ - 28’ με μικρές πιθανότητες να το τοποθετούν στην prime time του Mega στο δεύτερο μισό της νέας σεζόν τον Φεβρουάριο του 2027.

Φυσικά συνεχίζεται στο Mega και για την επόμενη σεζόν και το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».