«Θάλασσα» από ομπρέλες και στο βάθος μία περιοχή Natura: Η τραγική κατάσταση στο Ελαφονήσι Κρήτης

Μία από τις πλέον εμβληματικές παραλίες της Κρήτης, το Ελαφονήσι, απειλείται από την υπερβολική ανθρώπινη δραστηριότητα, με την ανακηρυγμένη περιοχή «Natura» να δέχεται τεράστιο αριθμό λουόμενων.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του zarpa.gr, η δημοφιλής παραλία ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, στα νότια του νησιού, γνωστή για τα ιριδίζοντα νερά και τη ροζ άμμο της, είναι ασφυκτικά γεμάτη το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου.

Βλέποντας κάποιος τις εικόνες είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει πως «δεν πέφτει καρφίτσα», ενώ από την πολυκοσμία προκύπτουν δύο πολύ σημαντικά προβλήματα.

Ελαφονήσι - Απειλή ο υπερτουρισμός

Στις φωτογραφίες του μέσου φαίνεται ο τεράστιος αριθμός από λουόμενους και μπρέλες να έχουν «εξαφανίσει» ουσιαστικά την ακροθαλασσιά. Αυτό είναι επικίνδυνο κατ'αρχάς για τα θαλάσσια είδη που ενδημούν στα ρηχά νερά, λόγω της όχλησης.

Ένα ακόμα πρόβλημα είναι η απουσία ελέγχου για να προστατευθεί το χαρατηριστικό ροζ πέτρωμα που δίνει στην άμμο την ιδιαίτερη όψη της, καθώς ένα μέρος των επισκεπτών, παρά τις απαγορευτικές ταμπέλες, παίρνουν μαζί τους μικρές ποσότητες από τη ροζ άμμο ως ενθύμιο, κάτι που απαγορεύεται διά ροπάλου, και εντείνεται όσο περισσότεροι έρχονται και φεύγουν.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρία χρόνια τοποθετήθηκε μπάρα στην είσοδο της παραλίας, και δημιουργήθηκαν πάρκινγκ, ώστε να μη γίνεται πρόσβαση σε τροχοφόρα εντός του χώρου της παραλίας, για την προστασία του οικοσυστήματος.