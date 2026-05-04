Θανάσιμη συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας: Προθεσμία να απολογηθούν Τετάρτη και Πέμπτη έλαβαν οι 11 συλληφθέντες

Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη έλαβαν οι 11 συλληφθέντες κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου δύο συγκρατουμένων τους, μετά από συμπλοκή, στις φυλακές Νιγρίτας.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα οι 11 κατηγορούμενοι λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών, οι οποίοι ανέβαιναν στο γραφείο του ανά ομάδες.

Ζήτησαν κι έλαβαν σχετική προθεσμία κι έτσι θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή τμηματικά, Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Το χρονικό της συμπλοκής

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής, στον χώρο του πειθαρχείου όπου υπάρχουν δέκα κελιά. Σωφρονιστικοί υπάλληλοι οδήγησαν τέσσερις κρατουμένους από το κελί 9 στον χώρο προαυλισμού.

Οι κρατούμενοι έσπασαν τα λουκέτα σε δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν τους κρατούμενους αυτών των κελιών και στη συνέχεια κινήθηκαν συντονισμένα προς το κελί 6, όπου βρίσκονταν ο 43χρονος Ιρακινός, ο 46χρονος Παλαιστίνιος κι ένας Έλληνας.

Οι δράστες, αφού πρώτα είπαν στον Έλληνα κρατούμενο να βγει από το κελί, εισέβαλαν σε αυτό κι επιτέθηκαν στους δύο άνδρες με αυτοσχέδια μαχαίρια και μεταλλικά αντικείμενα.

Παρά την άμεση παρέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ο ένας κρατούμενος κατέληξε εντός των φυλακών, ενώ ο θάνατος του δεύτερου διαπιστώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών, ενώ παράλληλα διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.