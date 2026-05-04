Δημοσκόπηση Propata: Συνεργασία Κεντροαριστεράς, Αριστεράς θέλει το 30% - Το ποσοστό Τσίπρα

Η δημοσκόπηση της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών, καταγράφει την ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις διαρκείς γεωπολιτικές πιέσεις και τις εσωτερικές πολιτικές αναταράξεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 22 έως 28 Απριλίου 2026 σε δείγμα 1.100 ατόμων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η ΝΔ διατηρεί σαφές προβάδισμα άνω των 13,5 μονάδων έναντι των αντιπάλων της, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό καταλληλότητας για την πρωθυπουργία (27%). Την ίδια στιγμή, ενδεχόμενα πολιτικά σχήματα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού παραμένουν κάτω από το 10% ως προς τη βεβαιότητα ψήφου.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, η ΝΔ διατηρεί την πρώτη θέση με 24,5%, αν και καταγράφει απώλειες. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11%, ενώ έπονται η Ελληνική Λύση (8,5%), το ΚΚΕ (7,5%) και η Πλεύση Ελευθερίας (7%). Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το ΜέΡΑ25 3%. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των αναποφάσιστων και όσων επιλέγουν άλλο κόμμα αγγίζει το 25,5%.

Τα πιθανά κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Η έρευνα εξετάζει και τα περιθώρια δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων. Περίπου το 10% δηλώνει ότι θα ψήφιζε σίγουρα ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με τη δυνητική του επιρροή να φτάνει έως το 24%. Αντίστοιχα, ένα κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 6% βέβαιους ψηφοφόρους, ενώ μπορεί να αγγίξει έως και το 22%.

Κυβερνητικές συνεργασίες

Σε σενάριο συνεργασιών, οι προτιμήσεις των πολιτών είναι κατακερματισμένες. Πιο δημοφιλής επιλογή εμφανίζεται μια σύμπραξη Κεντροαριστεράς και Αριστεράς (30%), ενώ το 26% δεν επιλέγει καμία πρόταση. Ακολουθούν η οικουμενική κυβέρνηση (17%) και η συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ (14%), ενώ χαμηλότερα βρίσκεται ένα σχήμα Κεντροδεξιάς – Δεξιάς (10%).

Οι στάσεις διαφοροποιούνται έντονα ανά πολιτική τοποθέτηση: οι ψηφοφόροι της ΝΔ προτιμούν συνεργασίες προς το κέντρο ή τη δεξιά, ενώ οι ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης και οι αναποφάσιστοι στρέφονται κυρίως προς συνεργασίες Κεντροαριστεράς – Αριστεράς.

Το «καράβι» και το «κάστρο»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συμβολικές εικόνες του «καραβιού» και του «κάστρου», που αποτυπώνουν την αξιολόγηση της διακυβέρνησης.

Η εικόνα του «καραβιού» συνδέεται με την αποτελεσματικότητα: το 72% εκτιμά ότι η χώρα κινείται χωρίς σαφή πορεία ή προς λάθος κατεύθυνση. Από την άλλη, το «κάστρο» αποτυπώνει τη συμμετοχικότητα, με το 77% να θεωρεί ότι η διακυβέρνηση είναι κλειστή και δεν κατανέμει ισότιμα τα οφέλη.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης για την πρωθυπουργία

Σημαντικό ποσοστό πολιτών (34%) δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν πολιτικό αρχηγό για την πρωθυπουργία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 27%, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8%, καθώς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7%.

Η πορεία της χώρας και τα βασικά προβλήματα

Η έρευνα καταγράφει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, καθώς το 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 29% που εκτιμά το αντίθετο.

Κυρίαρχο πρόβλημα αναδεικνύεται η ακρίβεια, που επισημαίνεται από περίπου το 80% των πολιτών. Ακολουθούν ζητήματα δικαιοσύνης, διαφάνειας και διαφθοράς. Σε δεύτερο επίπεδο βρίσκονται οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας (22%), η υγεία (21%) και η εγκληματικότητα (19%).

Οι ευθύνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 57% αποδίδει την κύρια ευθύνη στην κυβέρνηση της ΝΔ. Ένα 33% θεωρεί ότι το πρόβλημα οφείλεται σε χρόνιες αδυναμίες του κράτους, ενώ μικρότερα ποσοστά επιρρίπτουν ευθύνες στη διοίκηση του οργανισμού (7%) ή σε ιδιώτες και αγρότες (3%).

Η στάση διαφοροποιείται ανάλογα με την κομματική προτίμηση: οι ψηφοφόροι της ΝΔ δίνουν έμφαση στις διαχρονικές παθογένειες, ενώ οι ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης αποδίδουν κυρίως ευθύνη στην κυβέρνηση. Οι αναποφάσιστοι κινούνται ενδιάμεσα, αλλά με πλειοψηφική τάση επίσης προς την κυβερνητική ευθύνη.