Το χρονικό της θανατηφόρας καραμπόλας στη Βουλιαγμένη: Πώς έγινε η τραγωδία με τη νεκρή

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων -τριών ΙΧ και ενός ταξί- έχασε τη ζωή της μια γυναίκα ηλικίας 64 ετών, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα ξεκίνησε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Αμέσως μετά, ένα τρίτο ΙΧ και ένα ταξί που ακολουθούσαν, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και προσέκρουσαν στα ήδη εμπλεκόμενα οχήματα, προκαλώντας καραμπόλα.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η 64χρονη γυναίκα, επιβάτης ενός εκ των οχημάτων, υπέκυψε στα τραύματά της επί τόπου. Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.