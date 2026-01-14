Θανατηφόρο τροχαίο σε παράκαμψη των μπλόκων: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό – Νεκρός 41χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στην Επαρχιακή Οδό Θηβών–Λιβαδειάς, κοντά στην περιοχή των Βαγίων Βοιωτίας, σε σημείο όπου η κυκλοφορία εκτρέπεται λόγω των αγροτικών μπλόκων στη Θήβα και το Κάστρο.

Σύμφωνα με τo viotiaplus.gr, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 41χρονου οδηγού του επιβατικού οχήματος, ο οποίος κινούνταν προς τη Θήβα.

Αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο, όμως ο άτυχος άνδρας είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου είναι παλαιό, στενό και με ελλιπή φωτισμό, ενώ τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυξημένη κίνηση λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην περιοχή.

Ο 41χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη από το Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αιμοληψία ώστε να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες απαγορευμένες ουσίες.