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Θανατηφόρο τρόχαιο στην Αγία Παρασκευή: Νέκρος 22χρονος οδηγός μηχανής

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου, στην Αγία Παρασκευή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 22χρονος οδηγός μηχανής.

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Σοκ προκαλεί τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την Λαυρίου στην κατεύθυνση προς Μαραθώνα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο έλαβε χώρα περίπου στη μία το μεσημέρι, όταν ένας 22χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας συγκρούστηκε πλάγια με ΙΧ που κινούνταν ομόρροπα και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πεζοδρόμιο.

Ο 22χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ελαφρά η 23χρονη συνεπιβάτης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.

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