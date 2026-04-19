Θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη: Η στιγμή που το όχημα χάνει τον έλεγχο - Ερωτηματικά για το ΙΧ που περνάει «ξυστά»

Μετά το τροχαίο με την παράσυρση και την εγκατάλειψη της ανήλικης στη Λιοσίων, ακόμη ένα παρόμοιο περιστατικό ήρθε στο φως από την Ηλιούπολη, με θύμα έναν 64χρονο άνδρα, ο οποίος μάλιστα έχασε τη ζωή του.

Το εν λόγω τροχαίο έγινε την Δευτέρα (13/4) στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου και ανετράπη επί του οδοστρώματος.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το Mega, φαίνεται καρέ καρέ η στιγμή που ένα αυτοκίνητο να κινείται δίπλα στη μηχανή, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο εάν τα δύο οχήματα ακουμπούν μεταξύ τους.

Στη συνέχεια, από το όχημα φαίνεται να κατεβαίνει ο οδηγός και ακόμη 2 άντρες. Πλησιάζουν τον άνδρα που βρίσκεται στο οδόστρωμα ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο οδηγός θα μπει ξανά στο όχημα και θα το σταθμεύσει λίγο πιο δίπλα.

Παραμένει στο σημείο για λίγα δευτερόλεπτα ωστόσο στη συνέχεια φεύγει. Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό του οχήματος ώστε να διευκρινιστεί τι έχει συμβεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών.