Θανατηφόρο τροχαίο στην Ποσειδώνος: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε καραμπόλα πέντε ΙΧ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν με σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Σύμφωνα με το skai.gr, πέντε ΙΧ συγκρούστηκαν στο ύψος της οδού Στρατηγού Σαράφη, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δύο ακόμα τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» με αθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
