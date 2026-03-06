Θάνατος 15χρονου στην Ομόνοια: Τα σενάρια που ερευνούν οι Αρχές - Σε σοκ παραμένουν οι συμμαθητές του

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό στην Ομόνοια, όταν 15χρονος Γάλλος πέθανε μετά από πτώση του από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Σημειώνεται ότι περιστατικό έλαβε χώρα χθες, το βράδυ της Πέμπτης, ενώ ο νεαρός είχε έρθει στην Αθήνα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Αν και όλα τα σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι, εκείνο που επικρατεί -για την ώρα- είναι εκείνο του δυστυχήματος.

Ωστόσο τίποτα δεν αποκλείεται – ερευνάται ακόμα και το σενάριο της αυτοχειρίας– και για αυτό οι αστυνομικοί συνεχίζουν με τις καταθέσεις, ενώ αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμμαθητές του άτυχου παιδιού βρίσκονται ακόμα σε σοκ, αφού μια σχολική εκδρομή στο εξωτερικό μετατράπηκε σε τραγωδία.

Εκτός από τις καταθέσεις και πιθανό οπτικό υλικό που θα εντοπιστεί, φως στην υπόθεση αναμένεται να πέσει από την ιατροδικαστική εξέταση αλλά και από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, που θα γίνουν ώστε να διαπιστωθεί εάν ο ανήλικος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.