Ως ένα έγκλημα σχεδόν προφητευμένο, ενός νεαρού που δεν γνώρισε ποτέ κάτι διαφορετικό από μία διαλυμένη ζωή μέσα στην εξαθλίωση, και βρήκε ως περιστασιακό, τραγικό θύμα τον 17χρονο στις Σέρρες, διαγράφουν νέες πληροφορίες τη δολοφονία.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται πλέον ο 15χρονος, από τα χτυπήματα του οποίου κατέληξε ο ανήλικος στον ακάλυπτο του σπιτιού του στην πόλη των Σερρών.

Όλα συνέβησαν χθες το βράδυ, όταν ο 17χρονος με δυο φίλους του ήταν σε ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Τότε πέρασε από το σημείο ο 15χρονος και του ζήτησε επιτακτικά να βγει έξω, προτού τον χτυπήσει θανάσιμα, για σκηνικό ζηλοτυπίας που είχε δημιουργηθεί για συγκεκριμένη κοπέλα.

Σέρρες: Μητέρα χρήστης, πατέρας φυλακόβιος

Νέες πληροφορίες θέλουν από το 2022, το «Χαμόγελο του Παιδιού» μετά από καταγγελία συγγενικού προσώπου του παιδιού, να είχε στείλει αναφορά στην εισαγγελία με την ένδειξη του κατεπείγοντος.

Εκεί έκανε εκτενή αναφορά για το ακατάλληλο περιβάλλον του 15χρονου, καθώς η μητέρα ήταν χρήστης ηρωίνης και ο πατέρας ήταν έγκλειστος φυλακών.

Υποτίθεται πως από τότε παρακολουθούσε το παιδί επιμελητής ανηλίκων από την εισαγγελία. Ωστόσο, τους τελευταίους 6 μήνες πέθανε από υπερβολική δόση ο πατέρας του και η μητέρα του τον είχε εγκαταλείψει, εγείροντας έτσι επιτακτικά ερωτήματα για την απουσία των αρμοδίων.

Η θεία του παιδιού μίλησε σχετικά στον Alpha, στηλιτεύοντας την απουσία του κράτους.



«Είναι ορφανός από πατέρα, ο πατέρας του πέθανε. Οι γονείς και οι δύο χρήστες ναρκωτικών .



Έκανα καταγγελία πριν δύο τρία χρόνια. Επίσης στον Εισαγγελέα πήγαμε και πέρυσι. O αδερφός μου με την νύφη μου και αυτοί. Ζούσε χωρίς την μαμά του, σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό.



Η μητέρα του έφυγε με έναν άλλον κύριο. Χωρίς ρεύμα ήταν τα παιδιά, δύο παιδιά είναι, δύο αδέρφια. Ο θυμός αυτός που εκδηλώθηκε, ας πούμε... Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ το παιδάκι που πέθανε και τον ανιψιό μου γιατί είναι και αυτός ένα θύμα. Τόσα χρόνια προσπαθώ να κινήσω, αυτό το κράτος να λειτουργήσει με κάποιο τρόπο».

Σέρρες - Τι είπε στην αστυνομία ο 15χρονος

Ο ανήλικος υποστήριξε πως το θύμα ενοχλούσε το κορίτσι του και της έστελνε μηνύματα. Για αυτό, όταν τον είδε χθες «θόλωσε» και, αφού διαπληκτίστηκαν, τον χτύπησε εν βρασμώ.

«Έστελνε (το θύμα) μηνύματα στην κοπέλα μου που της έλεγε να χωρίσει μαζί μου να τα φτιάξει με εκείνον. Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα».



Από την αστυνομική προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει συμμετοχή του φίλου του στο συμβάν.