Θάνατος 19χρονης: Το νοσοκομείο Κεφαλονιάς διαψεύδει τα περί καθυστερημένης προσέλευσης γιατρών στα ΤΕΠ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα την επίσημη απάντηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς αναφορικά με τις κατηγορίες περί καθυστερημένης προσέλευσης γιατρών στα ΤΕΠ, με φόντο τον τραγικό θάνατο της 19χρονης Μυρτούς.

Το νοσοκομείο χαρακτηρίζει τις εν λόγω αναφορές «ψευδείς και συκοφαντικές» στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό ενήργησαν άμεσα και υποδειγματικά».

Ως προς τα γεγονότα με την Μυρτώ στην Κεφαλλονιά το Νοσοκομείο εξέδωσε και αυτό επίσημη ανακοίνωση pic.twitter.com/rloIM7fCxC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρει: «Σχετικά με τις ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, δήθεν νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, για τη μη έγκαιρη προσέλευση ιατρών στο ΤΕΠ το πρωί της 14/04/2026, θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους, με υποδειγματικό τρόπο, όπως το κάνουν και σε κάθε περίπτωση και κάθε κακόβουλη αναφορά καταδικάζεται από τη διοίκηση και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο με κάθε τρόπο και μέσο υπερασπίζεται την υγεία των συμπολιτών μας.

Ο Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Γ.Ν.Κεφαλληνίας & Γ.Ν.Ληξουρίου Μαντζαβινάτειο Δημήτρης Μαρτίνης».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (16/4) ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε δηλώσει νωρίτερα, μέσω ανάρτησης για το περιστατικό της Κεφαλονιάς: «Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης: Κεφαλονιά: Τα μηνύματα της Μυρτούς με 66χρονο λίγο πριν πεθάνει - «Της έδωσα 220 ευρώ, δεν είχε πού να μείνει»

Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος.

Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της», αναφέρει ο υπουργός Υγείας.