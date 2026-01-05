Μενού

Θεοφάνεια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ - Τι αλλάζει στα δρομολόγια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ για τα Θεοφάνεια. Η ώρες και οι αλλαγές στα δρομολόγια.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ κατά τα Θεοφάνεια ανακοίνωση η ΣΤΑΣΥ, με αλλαγές στα δρομολόγια.

Πιο αναλυτικά, η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως την Τρίτη 06/01/2026 τα δρομολόγια του Τραμ στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγ. Τριάδα Πειραιά» από την έναρξη της λειτουργίας ως τη 1 το μεσημέρι θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ».

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

