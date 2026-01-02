Θεοφάνια: Ποιους προορισμούς θα προτιμήσουν οι ταξιδιώτες - Τιμές και πληρότητες

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται φέτος σε δημοφιλείς προορισμούς για το τετραήμερο των Θεοφανίων, με τις πληρότητες να καταγράφουν ανοδική τάση.

Ο Θέμης Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-real estates, καθώς εμφανίστηκε στον τ/σ της EΡΤ, αναλύει τις προτιμήσεις των επισκεπτών και τα χαρακτηριστικά των περιοχών που κερδίζουν έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Πελοπόννησος βρίσκεται πρώτη στις προτιμήσεις των εκδρομέων, όπου επικρατεί λιγότερη αναστάτωση στους δρόμους από τα μπλόκα των αγροτών, με δημοφιλείς περιοχές όπως η Στεμνίτσα να καταγράφουν πληρότητα της τάξης του 80-85%.

Αναλυτικά οι τιμές και η πληρότητα για ολόκληρα διαμερίσματα, για τρεις διανυχτερεύσεις σε δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου διαμορφώνονται ως εξής:

Δημητσάνα: Από 870 ευρώ, 85%

Βυτίνα: Από 1.100 ευρώ , 95%

Στεμνίτσα: Από 670 ευρώ, 90%

Καρύταινα: 100%

Ο κ. Μπάκας επισημαίνει μάλιστα πως παρουσιάζεται αυξητική τάση στην προτίμηση των επισκεπτών σε χωριά της Αρκαδίας από νέους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τίς ίδιες πληροφορίες, οι τιμές και οι πληρότητα σε Καλαμάτα, Καλάβρυτα, Αράχωβα και Καρπενήσι για ένα ολόκληρο διαμέρισμα για τρεις διανυκτερεύσεις (3 - 6 Ιανουαρίου) διαμορφώνονται ως εξής:

Καλαμάτα : Από 247 ευρώ, 69%

: Από 247 ευρώ, 69% Καλάβρυτα : Από 635 ευρώ, 95%

: Από 635 ευρώ, 95% Αράχωβα: Από 864 ευρώ, 80%

Καρπενήσι: Από 547 ευρώ, 90%