Θεοφάνια στη Θεσσαλονίκη: Με μεγαλοπρέπεια τελείται ο εορτασμός - Παρών ο Σωκράτης Φάμελλος

Με κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιείται ο εορτασμός των Θεοφανίων στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο καθαγιασμός των υδάτων θα πραγματοποιηθεί στην Α’ Προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε να είναι δυνατή η προσέλευση όσο το δυνατόν περισσότερων πιστών.

Στην εξέδρα, που έχει στηθεί, πρόκειται να ενωθούν τρεις ενορίες, της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, του ναού της Αγίας Σοφίας αλλά και του παλιού μητροπολιτικού ναού του Αγίου Μηνά.

Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του την αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλοθέου.

Το «παρών» από τους πολιτικούς αρχηγούς θα δώσουν ο Σωκράτης Φάμελλος από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, όσο και ο Δημήτρης Νατσιός από πλευράς ΝΙΚΗΣ.

Αγιασμός των υδάτων στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi

Αμέσως μετά, θα γίνει λιτάνευση των εικόνων στο κέντρο της πόλης και μέσω της Λεωφόρου Νίκης οι τρεις ενορίες θα κατευθυνθούν στο λιμάνι όπου θα γίνει η ρίψη του Τιμίου Σταυρού.