Θερμαϊκός: Αλιευτικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχια - Έρευνα του Λιμενικού για 5 άτομα

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό των 5 επιβατών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό 5 επιβατών αλιευτικού σκάφους που προσέκρουσε σε βραχώδη σημείο, μεταξύ Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου, στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Στις έρευνες, οι οποίες ξεκίνησαν λίγο πριν τις 8 το βράδυ, συμμετέχουν πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικό σκάφος και φορτηγό πλοίο, καθώς και όχημα του Λιμενικού.

Στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

