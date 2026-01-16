Μενού

Θερμοπύλες: Νεκρός άνδρας μέσα στις ιαματικές πηγές

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες. Συναγερμός σε αστυνομία και πυροσβεστική.

Μηχανή του ΕΚΑΒ
Μηχανή του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Μπροστά σε μια σοκαριστική εικόνα, βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) λουόμενοι στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες, καθώς μέσα στο νερό βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του ένας μεσήλικας άνδρας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι λουόμενοι που εντόπισαν τον άνδρα ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική. Κλιμάκια έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός.

ΕΛΛΑΔΑ