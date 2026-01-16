Θερμοπύλες: Νεκρός άνδρας μέσα στις ιαματικές πηγές

Μπροστά σε μια σοκαριστική εικόνα, βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) λουόμενοι στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες, καθώς μέσα στο νερό βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του ένας μεσήλικας άνδρας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι λουόμενοι που εντόπισαν τον άνδρα ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική. Κλιμάκια έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός.