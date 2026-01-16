Θερμοπύλες: Νεκρός άνδρας μέσα στις ιαματικές πηγές

Μπροστά σε μια σοκαριστική εικόνα, βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) λουόμενοι στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες, καθώς μέσα στο νερό βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του ένας μεσήλικας άνδρας.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι λουόμενοι που εντόπισαν τον άνδρα ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική. Κλιμάκια έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.