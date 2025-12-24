Θεσσαλονίκη: 14χρονος συνελήφθη μετά από επικίνδυνους ελιγμούς με μηχανάκι

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 14χρονου δικυκλιστή, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμους της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, και κατά τη δέσμευσή του φαίνεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση.
Εις βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση), ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
