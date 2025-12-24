Μενού

Θεσσαλονίκη: 14χρονος συνελήφθη μετά από επικίνδυνους ελιγμούς με μηχανάκι

Ένας 14χρονος δικυκλιστής συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί αντίσταση από τον ίδιο στην προσπάθειά των αστυνομικών για έλεγχο.

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 14χρονου δικυκλιστή, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμους της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, και κατά τη δέσμευσή του φαίνεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Εις βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση), ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. 

