Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια φυλακή σε 40χρονο για βασανιστική κακοποίηση της συζύγου του

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης 40χρονος, ο οποίος παραπέμφθηκε σε δίκη κατηγορούμενος για σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της 30χρονης συζύγου του, ακόμη και μπροστά στα μάτια των ανήλικων τέκνων τους.

Οι δικαστές τον έκριναν ένοχο -μεταξύ άλλων- για βιασμό, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος συζύγου και ενώπιον ανηλίκων, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Ο 40χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και πλέον θεωρείται φυγόποινος.

Η 30χρονη παθούσα αποφάσισε πέρσι τον Μάρτιο να σπάσει τη σιωπή της, καταγγέλλοντας -μετά από έναν ακόμη ξυλοδαρμό που υπέστη- τον 40χρονο. Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε η γυναίκα στην αστυνομία και διαβάστηκε κατά την αποδεικτική διαδικασία, εκτός από το συγκεκριμένο περιστατικό, κατήγγειλε ότι υφίστατο σχεδόν καθημερινά σωματική κακοποίηση και συνήθως όταν ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Κατήγγειλε, δε, ότι την βίαζε κατ' επανάληψη παρά τις αντιδράσεις της, ενώ μετά την ερωτική πράξη ουρούσε πάνω της.

Αμέσως μετά την καταγγελία, ο 40χρονος συνελήφθη και κλήθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος και μεταξύ των όρων που του επιβλήθηκαν ήταν η άμεση μετοίκιση από την οικογενειακή στέγη και η απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την παθούσα και τα ανήλικα τέκνα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

