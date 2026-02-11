Μενού

Θεσσαλονίκη: 24χρονος μπούκαρε στο σπίτι της πρώην συντόφου του με συνεργό και τα έκαναν γυαλιά - καρφιά

Ένας 24χρονος στη Θεσσαλονίκη εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντόφου του με συνεργό, κατέστρεψαν μικροσυσκευές και αφαίρεσαν αντικείμενα της νεαρής αξίας 3.000 ευρώ.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό Αστυνομίας
Περιπολικό Αστυνομίας | Intime
  • Α-
  • Α+

Το σπίτι της πρώην συντρόφου του φέρεται να διέρρηξε 24χρονος, μαζί με 19χρονο συνεργό του, στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δυο νεαροί άντρες καταγγέλθηκε ότι μπήκαν το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στο σπίτι της 21 ετών παθούσας, προκαλώντας αναστάτωση στο χώρο και φθορές σε ηλεκτρικές μικροσυσκευές.

Κατά την ίδια καταγγελία, αφαίρεσαν επίσης διάφορα οικιακά και προσωπικά αντικείμενα της νεαρής γυναίκας, εκτιμώμενης αξίας 3.000 ευρώ. Οι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ