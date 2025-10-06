Θεσσαλονίκη: 27χρονη κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της τη χτύπησε με ανεμιστήρια

Μήνυση σε βάρος του 28χρονου συντρόφου της υπέβαλε μία 27χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και στην κοιλιά.

Η 27χρονη στη Θεσσαλονίκη είπε ότι ο 28χρονος την ξυλοκόπησε, επειδή συνάντησε τον πρώην σύζυγό της σχετικά με θέμα που αφορούσε το παιδί τους χωρίς να τον ενημερώσει.

Μιλώντας στον Alpha, ανέφερε: «Από τα νεύρα του, έβγαλε το πρώτο συρτάρι από τη συρταριέρα που έχω στο υπνοδωμάτιο, ξήλωσε το κάτω μέρος του συρταριού. Με αυτό με χτύπησε στο δεξί μέρος του σώματός μου, από το κεφάλι μέχρι τον γοφό. Αμέσως μετά με χτύπησε με τα χέρια του, στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Πόνεσα, ζαλίστηκα και κάθισα στο κρεβάτι».

«Στη συνέχεια, πήγε να πάρει έναν δικό του ανεμιστήρας, και επιστρέφοντας προς την εξώπορτα, με χτύπησε με αυτό στην κοιλιά με αποτέλεσμα να σπάσει. Τον έσπρωξα και τον έδιωξα από το σπίτι» συνέχισε η 27χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Γειτόνισσα της 27χρονης στη Θεσσαλονίκη, ακούγοντας τις φωνές, κάλεσε την ΕΛΑΣ με τις δύο γυναίκες να μεταβαίνουν στο ομώνυμο αστυνομικό τμήμα, για να υποβάλλουν μήνυση για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 28χρονης συνελήφθη, ωστόσο υπέβαλε και ο ίδιος μηνυτήρια αναφοράς, κάνοντας λόγο πως ήταν το θύμα της επίθεσης: «Αρνούμαι ότι της επιτέθηκε. Εκείνη με χτύπησε. Κατά την αποχώρησή μου από το σπίτι, κρατώντας τον ανεμιστήρα, η 27χρονη με κλώτσηε στο πόδι και με χαστούκισε στο μάγουλο, με αποτέλεσμα να πονέσω».