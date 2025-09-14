Θεσσαλονίκη: 36χρονη μαχαίρωσε στην πλάτη Τούρκο οδηγό νταλίκας έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) στη Θεσσαλονίκη, με μία 36χρονη να μαχαιρώνει οδηγό νταλίκας τουρκικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με το Thestival, γύρω στις 05:00 η 36χρονη μαχαίρωσε στην πλάτη τον 34χρονο Τούρκο οδηγό φορτηγού. Το συμβάν έγινε έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν ενώ οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η γυναίκα να τραυμάτισε τον άνδρα μέσα στο φορτηγό του.

Τόσο ο 34χρονος όσο και η 36χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ο 34χρονος φέρει τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο ενώ η 36χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Την υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία.

