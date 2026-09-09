Μενού

Θεσσαλονίκη: 40χρονος «χτύπησε» το ίδιο περίπτερο για να κλέψει... παγωτά

«Ξαναχτύπησε» ο 40χρονος ο οποίος έκλεψε αυτή τη φορά παγωτά αξίας 600 ευρώ από περίπτερο στη Θεσσαλονίκη, ενώ σημειώνεται πως συνελήφθη.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό - Αστυνομία
Περιπολικό της αστυνομίας | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

 Αδυναμία στα παγωτά φαίνεται πως είχε ένας 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου που περιείχε προϊόντα.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, απ' όπου αφαίρεσε παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ