Θεσσαλονίκη: 40χρονος «χτύπησε» το ίδιο περίπτερο για να κλέψει... παγωτά

Αδυναμία στα παγωτά φαίνεται πως είχε ένας 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου που περιείχε προϊόντα.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, απ' όπου αφαίρεσε παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.