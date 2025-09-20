Ένα αδιανόητο περιστατικό δολοφονίας έλαβε χώρα σήμερα (20/09) στη Θεσσαλονίκη όταν ένας 49χρονος έπνιξε την αδελφή του με σακούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου. Ο 49χρονος άνδρας πήρε μια σακούλα την οποία πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του, με συνέπεια να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.

Ο άνδρας ήταν εκείνος που κάλεσε στο 100 και ομολόγησε στην Αστυνομία το έγκλημα του.

Στο διαμέρισμα μετέβησαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, αλλά και τον καθ’ ομολογίαν δράστη.

Ο 49χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Με πληροφορίες από thestival.gr