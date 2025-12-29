Θεσσαλονίκη: 78χρονη υπέκυψε μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της - 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Μια 78χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο διαμέρισμά της, στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.
Παρά τη γρήγορη διασωλήνωσή της από το ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες των γιατρών, η ηλικιωμένη κατέληξε το πρωί της Δευτέρας.
Η γυναίκα ζούσε με τον 80χρονο σύζυγό της στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Επταλόφου, όταν το σπίτι τους τυλίχθηκε στις φλόγες υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο Ιπποκράτειο μεταφέρθηκαν συνολικά εννέα άτομα, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση.
