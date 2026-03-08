Μενού

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε μητέρα και την ανήλικη κόρη της - «Έτρεχαν κατά πάνω μου»

Μια 42χρονη μητέρα και η 15χρονη κόρη της δέχθηκαν επίθεση από αγέλη σκύλων. Η μητέρα, κατά την προσπάθεια διαφυγής, έπεσε και τραυματίστηκε.

Επίθεση από αγέλη σκύλων δέχθηκε μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκημε την ενήλικη μάλιστα να τραυματίζεται σοβαρά. 

Σύμφωνα με τον Alpha, η 42χρονη, περπατούσε στην περιοχή της Τούμπας με την 15χρονη κόρη της όταν σκυλιά άρχισαν να γαβγίζουν και να έρχονται προς το μέρος τους. Η μητέρα, από τον τρόμο της, ανέβηκε στο καπό αυτοκινήτου για να σωθεί, όπως περιγράφει και να αποφύγει μια δυνατή επίθεση. 

 

Ωστόσο, η μητέρα έπεσε από το καπό και τραυματίστηκε ενώ η κόρη της άρχισε να τρέχει. Αργότερα, όμως γύρισε για να βοηθήσει τη μητέρα της. Αμέσως κάλεσαν την Αστυνομία. 

«Έτρεχαν κατά πάνω μου. Η κόρη μου φοβήθηκε», δήλωσε μεταξύ άλλων. 

Και άλλοι κάτοικοι φέρεται να έχουν εκφράσει τα παράπονα τους, δεδομένου ότι υπάρχει σχολικό συγκρότημα στην περιοχή. 

