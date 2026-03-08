Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε μητέρα και την ανήλικη κόρη της - «Έτρεχαν κατά πάνω μου»

Επίθεση από αγέλη σκύλων δέχθηκε μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη, με την ενήλικη μάλιστα να τραυματίζεται σοβαρά.

Σύμφωνα με τον Alpha, η 42χρονη, περπατούσε στην περιοχή της Τούμπας με την 15χρονη κόρη της όταν σκυλιά άρχισαν να γαβγίζουν και να έρχονται προς το μέρος τους. Η μητέρα, από τον τρόμο της, ανέβηκε στο καπό αυτοκινήτου για να σωθεί, όπως περιγράφει και να αποφύγει μια δυνατή επίθεση.

Ωστόσο, η μητέρα έπεσε από το καπό και τραυματίστηκε ενώ η κόρη της άρχισε να τρέχει. Αργότερα, όμως γύρισε για να βοηθήσει τη μητέρα της. Αμέσως κάλεσαν την Αστυνομία.

«Έτρεχαν κατά πάνω μου. Η κόρη μου φοβήθηκε», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Και άλλοι κάτοικοι φέρεται να έχουν εκφράσει τα παράπονα τους, δεδομένου ότι υπάρχει σχολικό συγκρότημα στην περιοχή.