Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση μέσα σε λεωφορείο ΚΤΕΛ - Τον «πέταξε» έξω ο οδηγός

Μεγάλη ένταση επικράτησε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε τη γραμμή Κουφάλια-Θεσσαλονίκη.

Ένας επιβάτης, όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο, προσπάθησε να επιτεθεί σε μια επιβάτιδα. Τότε η φίλη της ειδοποίησε τον οδηγό, ο οποίος τις κάλεσε να μεταφερθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος, ωστόσο ο επιβάτης πήγε προς το μέρος τους με τους υπόλοιπους να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.

Τελικά όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 ο οδηγός τον κατέβασε από το λεωφορείο με τον ίδιο να προσπαθεί και πάλι να ανέβει στο λεωφορείο. Πρόκειται για άτομο το οποίο είναι γνωστό στις Αρχές, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.