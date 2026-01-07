Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού για τον θάνατο της 21χρονης Έμμας

Για τον προσεχή Σεπτέμβριο μετατέθηκε η δίκη της 23χρονης συνοδηγού του αυτοκινήτου που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 21χρονη φοιτήτρια Έμμα, τον Νοέμβριο του 2022, στην περιοχή της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δύο χρόνια μετά την καταδίκη του 30χρονου οδηγού σε κάθειρξη 16,5 ετών, οι γονείς της Έμμας επέστρεψαν στα ποινικά δικαστήρια, αυτή τη φορά καταθέτοντας μήνυση κατά της συνοδηγού για υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η νεαρή γυναίκα δεν ενημέρωσε τις Αρχές ούτε εμπόδισε τον οδηγό να εγκαταλείψει τον τόπο του δυστυχήματος.

Η ίδια είχε απαλλαγεί νωρίτερα από κατηγορίες συνέργειας με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου.

Η σημερινή εκδίκαση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αναβλήθηκε, καθώς εκκρεμεί στα αστικά δικαστήρια η απόφαση για την αγωγή αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης που έχει κατατεθεί εις βάρος της συνοδηγού.

Η αναβολή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μητέρας της Έμμας, η οποία έκανε λόγο για αρνησιδικία.

Η 21χρονη φοιτήτρια της Κτηνιατρικής, με καταγωγή από την Κρήτη, είχε νοσηλευτεί επί πέντε ημέρες στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου και κατέληξε.

Οι γονείς της, παρά το ανείπωτο πένθος τους, αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά της, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του οχήματος, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και παραμένει κρατούμενος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οδηγούσε με ταχύτητα 104 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο 50, ενώ το όχημα –που δεν του ανήκε– ήταν τεχνικά ανασφαλές και τροποποιημένο ώστε να αυξηθεί η ιπποδύναμή του.

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό αναμένεται τους επόμενους μήνες.